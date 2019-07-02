Для студентов АлтГТУ проведет лекцию итальянский профессор

Новости 02.07.2019 14:55 78

Антонио Фаллико – профессор, президент ассоциации «Познаём Евразию», председатель Совета директоров АО «Банк Интеза».

На встречу с иностранным экспертом приглашается студенческая молодежь, профессорско-преподавательский состав алтайских учебных заведений, эксперты в области мировой и отечественной экономики, а также представители СМИ.

Мероприятие состоится в конференц-зале главного корпуса АлтГТУ (пр. Ленина, 46) 8 июля в 11:00. Тема встречи – «Роль России на международной арене: экономические и геополитические измерения».

У присутствующих будет возможность в прямом диалоге обменяться мнениями с экспертом по актуальным экономическим темам, в частности, обсудить вопрос о взаимодействии российского и европейского бизнеса в условиях действия антироссийских санкций.

9 июля в Барнауле состоится первый Российско-итальянский семинар «Россия и Италия: искусство инноваций», организованный ассоциацией «Познаём Евразию» и Банком Интеза. На обсуждение выносятся темы: «Продовольствие: производство, переработка и реализация» и «Туризм: развитие уникальных территорий». Семинар пройдет при поддержке Правительства Алтайского края.

Семинар призван расширить возможности для активного взаимодействия предпринимателей из России и Италии, позволить из первых рук получить информацию о возможностях совместной работы предпринимателей двух стран в промышленной и финансовой областях, в научно-технической сфере, в вопросах построения совместного бизнеса – от проекта до его реализации.