Новые правила закупок в сфере строительства начали действовать в России

Новости 02.07.2019 14:20 87

Поправки в законодательстве, принятые весной вступают в силу 1 июля 2019 года. Они предусматривают возможность участия в закупках только при наличии согласия. Об этом сообщает УФАС по Алтайскому краю.

Ранее, заместитель начальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Марина Кашина рассказала о принятом весеннем пакете поправок в законодательство о закупках и предложениях ведомства по дальнейшему совершенствованию системы.

«Для участия в торгах заинтересованным лицам достаточно подать «согласие» на исполнение контракта и аукцион начнется спустя всего 4 часа после окончания подачи заявок. Воспользоваться такой опцией участник закупки сможет после прохождения автоматической проверки предквалификации на электронной площадке, - объяснила она.

Кроме того, планируется, что мера будет распространена на другие сферы закупок, что позволит сократить время начала аукционов до нескольких часов. Это делается для противодействия случаев сговора на торгах.

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Еще одной мерой в законе стала возможность заключения контракта со вторым участником торгов в случае разрыва соглашения с победителем конкурса.

«При расторжении контракта с победителем по решению суда или по соглашению сторон заказчик сможет заключить контракт с участником, занявшим второе место, без проведения новой закупки. В случае одностороннего расторжения контракта такое право появляется после включения поставщика в реестр недобросовестных поставщиков», - уточнила Марина Кашина.

Представители ФАС обращают внимание на тот факт, что весенние поправки также постепенно приведут к прекращению цикличности закупок. Они пояснили, что в случае несостоявшегося запроса предложений, заказчик получит полное право обратиться в ФАС России для согласования закупки.