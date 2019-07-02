Ректор АГМУ встретился с лучшими абитуриентами вуза

Новости 02.07.2019 12:50 105

1 июля ректор Алтайского медицинского университета Игорь Салдан встретился с лучшими абитуриентами вуза. На встречу были приглашены 11 выпускников алтайских школ, набравших более 240 баллов по результатам ЕГЭ и подавших оригиналы документов в приемную комиссию вуза. Ректор пообщался с каждым из абитуриентов, спросил о будущей профессии, семейных традициях, увлечениях.

Выпускницы барнаульской школы №107 сестры Анастасия и Кристина Ширяевы набрали по результатам ЕГЭ на двоих 583 балла! Анастасия вошла в число 10 выпускников школ Алтайского края, получивших 100 баллов ЕГЭ по химии, и показала отличные результаты по другим предметам: 98 – по русскому языку и 87 по биологии. «К ЕГЭ начала готовиться заранее, еще с 10 класса. Сложностей в учебе не боюсь, с сестрой всегда готовились вместе, помогаем друг другу, если что-то непонятно. В нашей семье медиков нет, очень хочу помогать людям и ни в какой другой профессии себя не представляю. Выбрала направление «Лечебное дело», стану терапевтом, дальше пока не заглядываю», – поделилась Анастасия.

У Кристины 98 баллов по химии, 93 балла по биологии и 87 по русскому языку. «Я заранее готовилась к экзаменам: читала теорию по биологии, затем более углубленно стала изучать тему, постоянно что-то новое учила. Врачом хочу стать давно, помогать людям. Хотелось бы стать стоматологом, потому что люблю вышивать, вязать – такая тонкая, ювелирная работа, и я думаю, что в стоматологии мне это пригодится», – рассказала Кристина.

Помимо успехов в учебе сестры также увлекаются плаванием, чтением. Их поддержало большинство участников встречи – игра на музыкальных инструментах, танцы, занятия футболом, баскетболом, иностранными языками – вот далеко не полный перечень увлечений талантливых абитуриентов.

Ректор АГМУ Игорь Салдан отметил, что очень важно помимо учебы в университете находить время для занятий творчеством, спортом, заниматься волонтерством: «Важно найти дело по душе. Те, кто увлекаются чем-либо, обычно более собраны в учебе и в жизни, в будущем это помогает им найти себя в профессии. Уверен, что вы проявите себя с лучшей стороны и станете успешными студентами Алтайского медицинского университета».

Путь в медицину у вчерашних школьников разный: часть из них решила пойти по стопам родственников и стать продолжателями медицинских династий, другие выбрали профессию врача первыми в семье. Всех их объединяет любовь к медицине и стремление помогать людям.

Символичным стало вручение белых халатов и именных фонендоскопов – лучшие абитуриенты получили их от ректора университета и смогли почувствовать себя первокурсниками университета.

Продолжилась встреча общением с родителями талантливых абитуриентов. Игорь Салдан поблагодарил их за воспитание детей, за то, что выбрали один из лучших медицинских вузов Сибири и родной Алтайский край. Ректор АГМУ напомнил, что в новом учебном году будет продолжена хорошая традиция по выплате первокурсникам, набравшим более 240 баллов, повышенной стипендии 120 тысяч рублей за год. Игорь Петрович также рассказал о направлениях подготовки в вузе, о новой специальности «Клиническая психология», о школах мастерства и наставничества на старших курсах, о симуляционном центре и многом другом. В завершение мероприятия ректор вручил родителям абитуриентов благодарственные письма.

Отметим, именные фонендоскопы и медицинские халаты от ректора получат все абитуриенты, набравшие 240 баллов ЕГЭ и выше и предоставившие в приемную комиссию вуза оригиналы документов. Они будут также приглашены на встречу с ректором вуза в начале августа. Кроме того, поступающим с результатами ЕГЭ от 200 баллов и выше вручаются блокноты и ручки с юбилейной символикой вуза.