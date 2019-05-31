Единороссы выявили главные проблемы «мусорной реформы» в районах Алтайского края

Новости 02.07.2019 13:45 112

Во время рабочей поездки депутата АКЗС и члена фракции «Единая Россия» Юрия Матвейко, народный избранник встретился с председателем Алейского городского Собрания депутатов Аллой Старовойтовой и исполняющим обязанности главы Усть-Калманского района Анатолием Зиновьевым.

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В ходе встречи обсуждались проблемы реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Тема сейчас стоит на особом контроле во фракции.

Алла Старовойтова сообщила Юрию Матвейко, что все вопросы процесса реализации реформы решаются и обсуждаются совместно с администрацией Алейска.

«Благодаря газете «Маяк труда», общественным организациям, депутатам удалось добиться определенных результатов в наведения порядка в городе. Улучшилось санитарное состояние в частном секторе, ликвидировано большое количество несанкционированных свалок. После того как остался один подрядчик от ООО «Спецобслуживание-Центральное», порядка со сбором и вывозом ТКО стало больше», - сообщила она.

Однако, были выявлены и проблемы, одной из которых назвали – невыплату услуг регоператора со стороны населения. На данный момент собираемость составляет около 50%.

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Старовойтова уточнила, что в основном вопрос невыплат относится к жителям частного сектора. Кроме того, из 615 юридических лиц, договоры заключили только 140.

«Главная проблема на перспективу - это сортировка и переработка ТКО, а пока их складируют на полигоне временного размещения. В будущем, надеемся, переработка появится, как это предусматривает закон. Важно и то, чтобы отходы попали на официальный полигон, а не на стихийные свалки в леса, вдоль дорог. От внедрения новой системы обращения с отходами видны положительные результаты. Алейск в этом году стал значительно чище и краше, это отмечают и сами жители города», - подчеркнул Матвейко.