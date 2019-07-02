«Росводоканал Барнаул» готовит сети и оборудование к зиме

Новости 02.07.2019 11:55 75

Специалисты «Росводоканал Барнаул» заменили затвор на водопроводе диаметром 800 мм на Павловском тракте. Эти работы – один из пунктов программы по подготовке предприятия к работе в зимний период 2019-2020 гг.

Напомним, что по итогам прохождения предыдущего зимнего сезона было принято решение увеличить объем инвестиций в ремонт сетевого хозяйства, которое эксплуатирует Барнаульский водоканал на 26% по сравнению с 2018 годом – до 274 млн рублей. Часть средств запланирована на модернизацию оборудования – затворов, задвижек, в том числе сбросных. Общий объем средств на обновление и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в 2019 году составит 474 млн рублей.

Затвор на водоводе на Павловском тракте ввиду сильного износа не выполнял свою функцию, что осложняло проведение ремонтов и плановых работ на сетях в Индустриальном районе. Замена оборудования большого диаметра – одно из масштабных мероприятий, которые работники водоканала проводят в летний период. Установка нового затвора позволит уменьшить зону ограничения водоснабжения в случае ремонтных работ на водопроводной сети.

Отметим, работы по подготовке водопроводного и канализационного хозяйстве к зиме «Росводоканал Барнаул» ведет с опережением графика. За 5 месяцев 2019 года выполнен ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на сумму 138 млн. рублей при плане 116 млн., что на 16% больше. По итогам полугодия сумма должна достигнуть почти 190 млн рублей.