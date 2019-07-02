Романтическое свидание в Камне-на-Оби закончилось убийством

Новости 02.07.2019 13:10 187

Житель города Камень-на-Оби предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и убийстве женщины, расследование уголовного дела завершено.

Как информирует Следком, в декабре 2018 года в городе Камень-на-Оби ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 28-летний местный житель пригласил в гости малознакомую 37-летнюю женщину.

После совместного распития спиртного, используя малозначительный повод, стал избивать ее руками и ногами, подавив тем самым сопротивление, после чего изнасиловал и задушил, - говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал. Следователям удалось собрать доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.