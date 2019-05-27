Приостановлены полномочия зампреда Избирательной комиссии Республики Алтай

Накануне члены Избирательной комиссии Республики Алтай единогласно приостановили полномочия ее зампреда (с правом решающего голоса) Мергена Екеева. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как сообщили «Политсибру» в избирательной комиссии, приостановка полномочий связана с тем, что в депутаты Эл Курултай выдвигается его мать Наталья Екеева – первый зампред правительства республики.
Также на заседании были заверены списки кандидатов от ЛДПР (31 человек) и ПАРНАС (24 человека). Ранее 11 человек выдвинула партия «Яблоко», 33 человека вошли в список от «Коммунистической партии коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выдвинула 31 кандидата, «Партия Возрождения России» – 24 человека.
Среди проигравших - три председателя комитетов и вице-спикер парламента
Телеграм-канал «ПолитАлтай» опубликовал данные социологического исследования (без ссылки на источник). Согласно ему, на выборы в Госсобрание прогнозируется высокая явка – на уровне 45 %. Рейтинг представлен следующий:
Старт основной кампании начнётся в конце июля. «ПолитАлтай» предполагает, что наиболее жёсткая борьба развернется между малыми партиями, а ее исход будет зависеть исключительно от технологичности кампаний.
О решении было объявлено в соцсетях