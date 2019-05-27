Приостановлены полномочия зампреда Избирательной комиссии Республики Алтай

Новости 02.07.2019 12:25 198

Накануне члены Избирательной комиссии Республики Алтай единогласно приостановили полномочия ее зампреда (с правом решающего голоса) Мергена Екеева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщили «Политсибру» в избирательной комиссии, приостановка полномочий связана с тем, что в депутаты Эл Курултай выдвигается его мать Наталья Екеева – первый зампред правительства республики.

Также на заседании были заверены списки кандидатов от ЛДПР (31 человек) и ПАРНАС (24 человека). Ранее 11 человек выдвинула партия «Яблоко», 33 человека вошли в список от «Коммунистической партии коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выдвинула 31 кандидата, «Партия Возрождения России» – 24 человека.

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Телеграм-канал «ПолитАлтай» опубликовал данные социологического исследования (без ссылки на источник). Согласно ему, на выборы в Госсобрание прогнозируется высокая явка – на уровне 45 %. Рейтинг представлен следующий:

«Единая Россия» – готовы проголосовать 40 % избирателей. До майских праймериз рейтинг партии был где-то на уровне 33-35%; КПРФ поддерживает 21 % жителей Республики. На выборах в Эл Курултай коммунисты будут главными соперниками ЕР. Потенциально у КПРФ есть возможность роста, если она сможет забрать себе протестные голоса; ЛДПР – 12 %. Потенциал для роста у партии исчерпан, потери могут быть существенными; «Справедливая Россия» – рейтинг вырос до 8 %; У «Родины» и «Патриотов России» результаты почти идентичны. «Родина» на данный момент набирает 5%, а «патриоты» остановились на 4%.

Старт основной кампании начнётся в конце июля. «ПолитАлтай» предполагает, что наиболее жёсткая борьба развернется между малыми партиями, а ее исход будет зависеть исключительно от технологичности кампаний.