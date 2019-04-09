Несколько тысяч горняков в Кузбасе остались без работы

Новости 02.07.2019 11:20 101

Сразу несколько предприятий в Кемеровской области приостановили добычу угля энергетических марок. Об этом пишет «Коммерсант».

Сообщается, что без работы остались около 2 тысяч человек. Горняков отправили во внеочередные отпуска с выплатой 2/3 средней заработной платы. По данным департамента угольной промышленности, ситуация с работниками возникла в связи с падением цен на уголь и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении. Поэтому некоторые предприятия временно приостановят добычу.

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Сейчас точно неизвестно какие именно предприятия приостановили свою деятельность. Есть информация, что на сегодняшний день не ведут добычу угля три предприятия и еще два с численностью в 3 тысячи человек находятся на грани остановки.

Изменение цен на европейских ранках привело к корректировке планов по добыче. Первой об этом объявила Кузбасская топливная компания, а в мае о сокращении в своих отчетах сообщили «Мечел» и «Распадская».

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Напомним, что энергетический уголь за последние полгода подешевел на 54%, он вытесняется из европейской генерации в связи с теплой зимой, подешевевшим газом и ростом цен на выбросы СО2.

В Кемеровской области добывается около 60% всего российского угля. В регионе действуют около 150 шахт, разрезов и обогатительных фабрик.