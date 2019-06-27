Около 300 рабочих оказались на улице из-за ликвидации рубцовского хлебокомбината

Новости 02.07.2019 9:50 210

Руководство рубцовского хлебокомбината уведомило своих работников о ликвидации предприятия, передает VRUBCOVSKE.RU.

В конце июня 2019 года стало известно, что было остановлено производство хлебобулочных изделий на неопределенный срок.

По некоторым данным, решение о ликвидации предприятия было принято в связи с образовавшимися долгами. Около 300 сотрудников хлебокомбината получили соответствующие уведомления и сейчас ищут новую работу.

Рубцовский хлебокомбинат остановил производство, без работы могут остаться 300 человек Новости 27.06.2019 11:30 В январе текущего года предприятие уже было на грани закрытия 279

Как уже сообщалось ранее, проблемы у предприятия начались уже давно. Так, в январе текущего года хлебокомбинат был на грани закрытия. В феврале рубцовский горком КПРФ провел митинг за сохранение АО «Рубцовский хлебокомбинат» и других предприятий города, находящихся в сложной экономической ситуации.

Кстати, угроза закрытия актуальна для еще целого ряда крупных городских предприятий: ОАО «Рубцовский мясокомбинат», МУП «ПАТП», МУП «Рубцовский водоканал».