Около 300 рабочих оказались на улице из-за ликвидации рубцовского хлебокомбината

Руководство рубцовского хлебокомбината уведомило своих работников о ликвидации предприятия, передает VRUBCOVSKE.RU.
В конце июня 2019 года стало известно, что было остановлено производство хлебобулочных изделий на неопределенный срок.
По некоторым данным, решение о ликвидации предприятия было принято в связи с образовавшимися долгами. Около 300 сотрудников хлебокомбината получили соответствующие уведомления и сейчас ищут новую работу.
В январе текущего года предприятие уже было на грани закрытия
Как уже сообщалось ранее, проблемы у предприятия начались уже давно. Так, в январе текущего года хлебокомбинат был на грани закрытия. В феврале рубцовский горком КПРФ провел митинг за сохранение АО «Рубцовский хлебокомбинат» и других предприятий города, находящихся в сложной экономической ситуации.
Кстати, угроза закрытия актуальна для еще целого ряда крупных городских предприятий: ОАО «Рубцовский мясокомбинат», МУП «ПАТП», МУП «Рубцовский водоканал».
В акции приняли участие около 250 человек