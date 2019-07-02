Обзор Moody's: финансовая автономия регионов снизилась

Новости 02.07.2019 9:20 160

Финансовые отношения федерального центра и регионов станут сложнее. Регионы все меньше могут маневрировать, из-за чего ограничивается их финансовая автономия, но в тоже время снижаются и риски бюджетного дисбаланса. Об этом говорится в обзоре Moody's, пишет РБК.

Правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований. Субъекты, в свою очередь, начали подходить к формированию своих прогнозов более консервативно, то есть закладывают в свои первоначальные прогнозы на прибыль меньшие доходы. Для исполнения задач по национальным проектам регионам придется потратить более 5 трлн рублей, что составляет 40% годового объема их совокупных бюджетов.

«Основываясь на предыдущем опыте, регионы теперь склонны планировать консервативно в преддверии этих потенциальных увеличений расходов, особенно на фоне стагнации или даже сокращения местных экономик», — говорится в обзоре.

Начиная с 2020 года, регионы будут поделены по группам риска. Уровень долговой устойчивости может быть высоким, средним или низким. В случае, если регион получил низкий уровень долговой устойчивости, то заем для него возможен только на рефинансирование уже существующего долга и без увеличения долговой нагрузки. План восстановления платежеспособности будет согласовываться с Министерством финансов.

При наличии у субъекта высокого уровня долговой устойчивости, долг может быть увеличен, но так, чтобы расходы на обслуживание долга не превышали 20% суммы собственных доходов и дотаций из федерального бюджета.

На данный момент Алтайский край не входит в список регионов с повышенным уровнем долга, как например Мордовия, где общий долг превышает 200% собственных доходов.