Исследование роста тарифов ЖКУ: «Вопиющая ситуация сложилась в Алтайском крае»

Аналитика 02.07.2019 8:50 387

Институт проблем естественных монополий опубликовал исследование, посвященное росту тарифов ЖКУ по РФ в 2019 году. Их завышение в Алтайском крае исследователи охарактеризовали словами «вопиющая ситуация».

В этом году индексы платы за коммунальные услуги в среднем по стране впервые c 2015 года существенно возросли. Среднее взвешенное базовое значение индекса в прошлом году составило 4,29 %, а в нынешнем – 4,46 % Основным бенефициаром ускоренного роста тарифов станет федеральный бюджет (благодаря повышению НДС), а не ресурсоснабжающие организации. Последние, напротив, вынуждены будут повышать свою эффективность, иначе их выручку «съест» инфляция.

В связи с повышением НДС индексация тарифов в 2019 году проводилась в два этапа – 1 января и 1 июля.

В этом году вступили в силу новые допустимые отклонения платы за коммунальные услуги по отдельным муниципальным образованиям (прежние значения отклонений действовали в 2016–2018 годах).

В 2019 году в большинстве регионов впервые установлены единые тарифы на услуги регоператоров по обращению с ТКО – ранее эти тарифы устанавливались для конкретных компаний в отдельности.

Базовые значения индексов платы, утверждаемые на федеральном уровне, зачастую не отражают реальную ситуацию в муниципалитетах – окончательные значения индексов платы утверждаются на региональном уровне и могут достигать десятков процентов, тем самым многократно превышая базовые значения (2,0 – 4,8 %).

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Индекс платы за коммунальные услуги по-прежнему превышает темпы роста номинальных доходов населения: в 2018 году они выросли на 4,2 %, что на 0,09 % ниже индекса платы. На период 2019–2023 годов допустимые отклонения установлены в размере базового значения на вторую половину 2019 года – следовательно, в отдельных муниципалитетах индекс платы может быть в два раза выше базового значения.

Глава региона по просьбе представительного органа муниципального образования имеет право повышать индексы платы сверх значения, утверждённого Правительством РФ. Анализ решений региональных органов власти показал, что среднее взвешенное значение окончательных индексов по муниципалитетам региона отклоняется от базового исключительно в сторону превышения. Фактические индексы превышают базовые значения (даже с учётом допустимого отклонения) в трёх регионах: Московская и Омская области, а также Алтайский край.

Проведённый анализ показывает, что действующая система индексов платы одинаково плохо справляется как с повсеместной защитой населения от чрезмерного роста тарифов, так и с обеспечением долгосрочных «правил игры» для регулируемых организаций.

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Вопиющая ситуация сложилась в Алтайском крае, где при базовом значении индекса 2,4 % окончательное значение в Кулундинском сельсовете составило 101 %, а в Леньковском сельсовете – 121,0 %. В них темп роста тарифов будет ещё выше.

Прирост тарифов с 1 июля 2019 года для теплоснабжающих организаций:

МУП «Теплосети» (Кулундинский и Октябрьский сельсоветы): +19 %; МУП «Кулунда» (Златополинский и Кулундинский сельсоветы): +20 %; ООО «Вода» (Леньковский и Суворовский сельсоветы): +44 %; ОАО «РЖД» (Кулундинский сельсовет): +175 %; ОАО «РЖД» (Леньковский сельсовет): +227 %.

Практика реального применения тарифа альтернативной котельной в стране до сих пор ограничена. В 11 городах-миллионерах из 15 тариф альтернативной котельной существенно превышает фактический уровень, причём в некоторых случаях превышение достигает 45–55%.

Реально этот тариф действует лишь в одном населённом пункте – городе Рубцовске. Следует признать, что в нём не произошло резкого повышения тарифа: цена теплоэнергии во второй половине 2019 года будет всего на 6 % превышать значение аналогичного периода прошлого года. И это при том, что эта цена всего на 5 % ниже значения, рассчитанного с помощью калькулятора Минэнерго.