Алтайский СПИД-центр провел семинар для осужденных ИК-9

Новости 01.07.2019 16:10 77

Заведующая отделом профилактики Рубцовского филиала Алтайского краевого центра СПИД Епанщинцева Маргарита провела обучающий семинар для осужденных ИК-9, готовящихся к освобождению.

В рамках мероприятия представлена информация об основных направлениях деятельности и видах услуг, оказываемых Алтайским краевым центром СПИД.

Главная цель проведения школ подготовки к освобождению - содействие в формировании приверженности к диспансерному наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции по завершению отбывания наказания. В связи с этим вопросам лечения ВИЧ-инфекции было уделено особое внимание, акцент сделан на жизненной необходимости не прерывать АРТ, даны рекомендации осужденным с положительным ВИЧ-статусом встать на диспансерный учет по месту жительства сразу по освобождению, четко соблюдать режим лечения. Специалист рассказала о преемственности в работе между системой ФСИН и системой практического здравоохранения.

Семинар состоялся 26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Поэтому представлены данные о том, какую негативную роль в распространении ВИЧ-инфекции сыграли потребители внутривенных наркотиков. Проведено обсуждение факторов риска передачи ВИЧ, мер профилактики заболевания.

Всего в мероприятии приняли участие 130 осужденных, на все заданные вопросы даны подробные ответы.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел. 8 (385 57) 6-01-15