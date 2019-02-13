Транспортные карты для учащихся не будут действовать в период летних каникул

Новости 02.07.2019 8:15 102

МУП «Центртранс» предупреждает – с 1 июля по 31 августа действие персональных транспортных карт школьников и студентов приостанавливается, передает пресс-служба администрации Барнаула.

Приостановка действия школьных и студенческих транспортных карт обусловлена наступлением летних каникул.

Пополнить карту и воспользоваться ею для оплаты проезда в общественном транспорте в этот период будет невозможно. Возобновить действие персональной транспортной карты с 1 сентября можно будет, просто пополнив ее в период с 15 августа по 14 сентября.