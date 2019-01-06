Эксперт рассказал как и когда может начать расти цена на бензин

Новости 02.07.2019 7:40 181

Сдерживание цен на топливо в России продолжат сдерживать, несмотря на окончание действия соглашения о стабилизации рынка. Так считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков, пишут РИА Новости.

По словам эксперта, «если» стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре.

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Ранее, власти России подписали соглашение о стабилизации топливных цен с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными российскими нефтекомпаниями. Позднее, соглашение продлили до конца июня. Последний рост розничных цен был в начале года на 1,7% исходя из повышения НДС, а с первого февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). Продлевать соглашения еще раз не планируется.

Однако, в Минфине сказали, что цены все равно не будут расти как раньше, так как сейчас есть специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз, рассказывали в Минфине.

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По мнению Юшкова, взамен правительство обещает увеличить выплаты нефтяным компаниям по демпфирующей надбавке.

"К сентябрю как раз-таки уже будет понятно нефтяным компаниям, хватает ли тех денег, которые теперь будут платить по повышенной демпфирующей надбавке, компенсировать им их расходы от сдерживания цен на внутреннем рынке", - отметил он.

И именно в сентябре, по словам эксперта, нефтяники столкнутся с ростом расходов, которые им не могут покрыть выплаты по демпфирующей надбавке и они начнут повышать цены на топливо.