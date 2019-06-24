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Переход на эскроу: что будет с барнаульскими новостройками?

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В Алтайском крае на рынке новостроек наметилась тенденция к снижению. Это связано с летним сезоном, который всегда характеризуется падением спроса. В некоторых сегментах произошла корректировка, но едва заметная – цены замерли. Так, в среднем квадратный метр готовых квартир стоит 51,6 тысяч руб. Для сравнения, в предыдущем месяце был 52 тысяч руб.

Как пишет «Алтайский портал недвижимости», больше всего подешевели многокомнатные варианты, а подорожали двушки. Что касается микрорайонов, то ощутимо обрушились цены на Горе, потеряв порядка 10 тысяч рублей за 1 кв. м, что может быть связано с сокращением элитных предложений в базе объявлений. Немного прибавили в стоимости квартиры в Центре, на Черемушках, Потоке, Гоньбинке, Озерном.

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Говоря о новостройках, то и здесь пока ожидаемых скачков не наблюдается. Как считают эксперты, резкого подъема цен из-за перехода на эскроу не будет. Специалисты подчеркивают, что реформа идет поэтапно и корректировка будет плавной. Тем более, что в Барнауле большую часть проектов с сегодняшнего дня продолжат реализовывать по старым правилам – с привлечением средств дольщиков. Лишь 8 из них могут перейти на банковское финансирование. В еще около 10 временно приостановят продажи, чтобы довести готовность до 30% и возобновить реализацию квартир по прежней схеме.

Таким образом,  удорожание цен на «первичку» будет проходить точечно и не сможет существенно влиять на статистику цен. Только, когда девелоперы завершат все сегодняшние новостройки по старым правилам, а новые будут продаваться уже по эскроу, цены значительно вырастут. По прогнозам, это произойдет ориентировочно в 2022-2023 годах.

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Стоит отметить, что в минувшем месяце средняя цена 1 кв. м. в строящихся квартирах сохранилась на прежнем уровне - 47 тысяч руб. При этом за июнь немного подросли в стоимости одно- и четырехкомнатные объекты, все остальные либо подешевели, либо остались неизменными. Наиболее заметно удорожание в таких микрорайонах, как Поток и Дружный, в то время как падение стоимости произошло на Горе, в Центре и Озерном.

Автор: Политсиб.ру