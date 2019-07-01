Приход теплой погоды в Алтайский край дал старт началу туристического сезона

Новости 01.07.2019 18:25 71

Летний туристический сезон в Алтайском крае в самом разгаре. Турпоток прогнозируется на уровне более 2 млн человек в год, больше всего гостей ожидается в теплые месяцы.

Как рассказал Евгений Дешевых, начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края, аэропорт Барнаула в течении лета начнет принимать рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Сургута, Казани, Томска и Красноярска. Дополнительные автобусные маршруты в Барнаул запускаются из Новосибирска, Томска, Омска и Красноярска.

По железнодорожному транспорту усиливается направление на Казахстан. И, конечно, многие жители Алтайского края также выберут отдых в пределах региона. К приему гостей готовы санатории, турбазы, сельские гостевые дома - всего более 700 объектов для размещения.

Традиционно популярностью у отдыхающих пользуется предгорье: Белокуриха, Алтайский, Смоленский, Красногорский районы. В Алтайском районе туристическим магнитом, по мнению экспертов, является пляжный комплекс «АлтАйская Ривьера», расположенный у теплого горного озера Ая. Это самый большой в России комплекс бассейнов площадью 3400 м2 с водными горками и анимацией для детей. В жаркие дни этот комплекс посещают до 5000 человек. Вода в бассейнах подогревается и постоянно очищается, глубина - от 0,3 до 1,7 м, и ожидается открытие еще одного бассейна для малышей глубиной всего 15 см.

Также в этом сезоне при парк-отеле «Ая» ожидается открытие парка аттракционов площадью в 2 га с самыми модными развлечениями для взрослых и детей: американскими горками, батутной ареной, каруселями, пиратским кораблем, надувным скалодромом, детской железной дорогой, экстремальной катапультой высотой 30 метров. Некоторые аттракционы уже работают. Популярность бальнеологических курортов Белокурихи тоже ничуть не ослабевает с течением времени. Туристы приезжают сюда с целью оздоровительного отдыха – посещают водные и грязелечебные процедуры.

Кроме того, возросла активность посещения Белокурихи-2, где туристов привлекают серпантин и арт-объекты, выполненные в стиле гигантизма. Смоленский район также богат достопримечательностями, главными из которых выступают слияние Бии с Катунью и остров Иконников. На острове находятся руины первой здешней казачьей крепости, кроме того, на его берегах неоднократно находили кости мамонтов, которые вода вымывает из берегов во время весеннего половодья.

В Красногорский район едут попробовать местные сыр и мед, а также полюбоваться водопадом возле села Пильно. Кроме того, здесь сосредоточено немало археологических памятников. С другой стороны, по словам Евгения Дешевых, в последнее время наметилась тенденция отдыхать в заповедных и труднодоступных местах, где можно насладиться нетронутой природой и сделать уникальные фотографии. За этим отдыхающие едут в Солонешенский, Чарышский, Краснощековский районы. Туристов привлекают также памятники археологии, архитектуры, истории и культуры: Денисова пещера, археологические комплексы «Царский курган», «Перекресток миров».

Подготовлено с использованием информации сайта www.altairegion22.ru