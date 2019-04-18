Расследование уголовного дела на генерального директора алтайского предприятия «Модест» завершено. Есть основания полагать, что речь идет о топ-менеджере Антониде Устиновой. Она подозревается в получении взятки, общая сумма которой превышает 7 миллионов рублей.
Как сообщил региональный Следком, с октября 2014 по июнь 2018 года гендиректор акционерного общества получила взятку от руководителя одного из предприятий региона. Деньги ей платили за принятие решений о выборе данного предприятия в качестве поставщика товаров для нужд общества.
«Почти за 3,5 года генеральному директору перечислили на банковский счет более 7 миллионов рублей», - говорится в сообщении ведомства.
Речь идет о сумме в 7 млн рублей
Обвиняемая вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала, на ее имущество судом наложен арест. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.
Ранее сообщалось, что Алтайкрайимущество намерено добавить «Модест» в план приватизации на 2018-2020 годы. На практике это означает, что при согласии АКЗС будет запущена процедура оценки всех активов предприятия. Разработка технического задания аукциона, его проведение, а затем и работа непосредственного исполнителя может занять несколько месяцев. В лучшем случае лот выставят на торги только осенью текущего года.
Предприятие может быть включено в прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы