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Когда и как будет индексироваться материнский капитал?

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Материнский капитал будет проиндексирован. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время экономического форума в Санкт-Петербурге. Позднее он рассказал «КП» о том, когда это произойдет.

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По его словам, маткапитал вырастет уже с 1 января 2020 года. Он будет проиндексирован на уровень инфляции.

«Минэкономразвития еще уточняет прогноз. По предварительным расчетам, он составит 470 тысяч рублей», - рассказал глава Минтруда.

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Кроме того, по словам министра, процесс индексации теперь будет производиться ежегодно.

«1 января каждого года будет происходить индексация в рамках прогнозной инфляции, которая на сегодняшний день у нас 4 – 5%. Ранее мы этого делать не могли, так как сказывались непростые финансовые условия», - объяснил Топилин.

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размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала с 2019 года составляет  9 тысяч 811 рублей

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Автор: Политсиб.ру

Фото: http://www.vesti14.ru