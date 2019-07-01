Когда и как будет индексироваться материнский капитал?

Материнский капитал будет проиндексирован. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время экономического форума в Санкт-Петербурге. Позднее он рассказал «КП» о том, когда это произойдет.
По его словам, маткапитал вырастет уже с 1 января 2020 года. Он будет проиндексирован на уровень инфляции.
«Минэкономразвития еще уточняет прогноз. По предварительным расчетам, он составит 470 тысяч рублей», - рассказал глава Минтруда.
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Кроме того, по словам министра, процесс индексации теперь будет производиться ежегодно.
«1 января каждого года будет происходить индексация в рамках прогнозной инфляции, которая на сегодняшний день у нас 4 – 5%. Ранее мы этого делать не могли, так как сказывались непростые финансовые условия», - объяснил Топилин.
размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала с 2019 года составляет 9 тысяч 811 рублей