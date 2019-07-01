Претензии Рослесхоза вызвали недоумение у Минприроды Алтайского края

Новости 01.07.2019 16:55 96

В Минприроды Алтайского края прокомментировали скандал, связанный с проверкой Рослесхоза. Замечания к ведомству касаются необоснованных рубок и недостоверных сведений о лесных пожарах. Ущерб лесному хозяйству составляет более 200 млн рублей.

Напомним, еще 31 мая стало известно о том, что в Минприроды Алтайского края и подведомственных учреждениях произошла выемка документов.

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Заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Владимир Черных заявил, что претензии, предъявленные региональному Минприроды, вызывают недоумение, пишет «ТОЛК».

Плановая проверка закончилась 31 мая. Акт проверки мы получили только на прошлой неделе. Многие пункты этого акта у нас вызвали недоумение. Сегодня мы готовим акт разногласий. Из 69 замечаний, которые отражены в акте, по 40 мы готовим свои возражения. Дело в том, что в этой комиссии были представители других субъектов, при этом из Сибирского федерального округа не было никого. В каждом субъекте есть свои особенности, своя нормативная база. Вот этот взгляд, наверное, повлиял на написание этого акта. В пятницу мы направляем в Рослесхоз наши возражения и ждем реакции, – прокомментировал Владимир Черных.

По его словам, Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края ставят в вину, что оно применяет рубки обновления.

Их применяем не только мы. Так делают Новосибирск, Кемерово, Горно-Алтайск, Омск, практически вся Сибирь. У нас есть все необходимые документы, которые подтверждают наши действия. Есть лесной план, есть протокол защиты лесного плана, где эти рубки включены Рослесхозом в объеме 163 гектаров ежегодно. Есть альбом защиты бюджетных проектировок на 2019 год. Эти рубки защищены и подписаны руководителем Рослесхоза. Есть разъяснение Минприроды по этому вопросу. Эти рубки применялись в Алтайском крае с середины 90-х до середины 2000-х годов. С введением Лесного кодекса они почему-то исчезли, – обратил внимание Черных.

По его словам, рубки обновления хороши тем, что позволяют сформировать в лесу к моменту главной рубки спелых насаждений второй ярус жизнеспособных деревьев.

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Владимир Черных прямо сказал, что он не понимает, почему их обвиняют в незаконных рубках и в ущербе на 200 млн рублей.

По поводу обвинений в занижении площадей, пострадавших от лесных пожаров, начальник управления лесами заверил, что ведомство занижать этот показатель.

Нас никто не ругает, никто не спрашивает, премиальных не лишает. Сегодня возмещение затрат на тушение идет из федерального бюджета. Есть установленный норматив на гектар. Арендатору выгоднее приписать площадь, чтобы получить эти деньги, ну никак не занизить. Наш десяток-другой гектаров, даже пусть сотня, на фоне пожаров-тысячников, которые полыхают по России, по Сибирскому федеральному округу… Нам престиж, что ли, от этого?! – подчеркнул Владимир Черных.

На текущий момент в Алтайском крае приостановлены все рубки обновления. В Минприроды заявили, что значительная часть названных нарушений не имеет под собой оснований.