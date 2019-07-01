Спортсмены «Алтай-Кокса» взяли золото, серебро и бронзу на Корпоративных играх НЛМК

Новости 01.07.2019 15:20 77

35 спортсменов Алтай-Кокса приняли участие в Корпоративных играх предприятий Группы НЛМК, состоявшихся 29 – 30 июня в Липецке.

Соревнования проходили по восьми видам спорта. Алтайские спортсмены оказались наиболее подготовленными в гиревом спорте, мини-футболе и легкоатлетическом многоборье. Также члены команды «Алтай-Кокса» заняли третьи места в плавании, волейболе и настольном теннисе.

В личном зачете золотую и серебряную медали выиграли гиревики Алтай-Кокса Владимир Папшев и Николай Астафьев. Второе место в теннисе заняла Татьяна Мусохранова.

Абсолютным победителем Корпоративных игр стали хозяева площадки – команда Новолипецкого металлургического комбината.