ЛДПР определились с кандидатами на довыборы в АКЗС и гордуму

Новости 01.07.2019 13:50 126

Во время внеочередной отчетно-выборной конференции алтайского отделения ЛДПР были определены кандидаты, которые примут участие в выборах, запланированных на 8 сентября. Сообщает пресс-центр партии.

В довыборах в АКЗС по одномандатному избирательному округу №2 примет участие активист ЛДПР Максим Шапошников. На дополнительные выборы в Барнаульскую городскую Думу по одномандатному округу № 2 пойдет Петр Кайдаш.

Также были определены кандидаты на выборы в муниципалитетах.

Напомним, что довыборы в АКЗС и БГД будут проходить в связи со смертью депутата регионального парламента Александра Гукова и досрочным сложением полномочий Марата Жумадилова соответственно. Теперь Максиму Шапошникову и Петру Кайдашу необходимо пройти регистрацию в краевой избирательной комиссии.

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О кандидатах либерал-демократах известно немного. Идущему в АКЗС Максиму Шапошникову 36 лет. Он руководитель отделения в Михайловском районе. Неоднократно участвовал в муниципальных выборах, в том числе в АКЗС (в 2016 году). Именно тогда он проиграл Гукову, набрав более 13% голосов.

Второй кандидат Петр Кайдаш известен благодаря одиночному пикету, где он призвал властей решить проблему с дорогой на улице Мамонтова. По данным Российской энциклопедии кандидатов, имеет высшее образование. В 2012 году окончил АлтГПУ. Место работы: Филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго», мастер 1 группы Участка по ремонту трансформаторов Службы подстанции Производственного отделения Центральные электрические сети. Ему 29 лет.

Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.