Во время внеочередной отчетно-выборной конференции алтайского отделения ЛДПР были определены кандидаты, которые примут участие в выборах, запланированных на 8 сентября. Сообщает пресс-центр партии.
В довыборах в АКЗС по одномандатному избирательному округу №2 примет участие активист ЛДПР Максим Шапошников. На дополнительные выборы в Барнаульскую городскую Думу по одномандатному округу № 2 пойдет Петр Кайдаш.
Также были определены кандидаты на выборы в муниципалитетах.
Напомним, что довыборы в АКЗС и БГД будут проходить в связи со смертью депутата регионального парламента Александра Гукова и досрочным сложением полномочий Марата Жумадилова соответственно. Теперь Максиму Шапошникову и Петру Кайдашу необходимо пройти регистрацию в краевой избирательной комиссии.
Дополнительные выборы депутатов в Саратовское сельское собрание пройдут 30 июня по пяти округам
О кандидатах либерал-демократах известно немного. Идущему в АКЗС Максиму Шапошникову 36 лет. Он руководитель отделения в Михайловском районе. Неоднократно участвовал в муниципальных выборах, в том числе в АКЗС (в 2016 году). Именно тогда он проиграл Гукову, набрав более 13% голосов.
Второй кандидат Петр Кайдаш известен благодаря одиночному пикету, где он призвал властей решить проблему с дорогой на улице Мамонтова. По данным Российской энциклопедии кандидатов, имеет высшее образование. В 2012 году окончил АлтГПУ. Место работы: Филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго», мастер 1 группы Участка по ремонту трансформаторов Службы подстанции Производственного отделения Центральные электрические сети. Ему 29 лет.
Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Пока активность проявляют представители так называемых малых партий