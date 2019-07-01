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Что такое карпулинг и как Минтранс намерен его контролировать?

Новости
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Минтранс разработал законопроект для регулирования деятельности онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях. Это называется карпулинг или райдшеринг. Крупнейшим из таких сервисов в РФ считается французская BlaBlaCar. Об этом сообщает «Коммерсант».

По новому законопроекту Минтранса:

  • Перевозчику необходимо иметь категорию B и водительский стаж от двух лет;
  • Запрещается организовывать более двух поездок в сутки;
  • Запрещается перевозить за один рейс более пяти попутчиков;
  • Расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком допускаются только в безналичной форме через онлайн-сервис;
  • Предельный размер платы определяется правительством, учитывающим стоимость топлива, смазочных материалов и проезда по платным автодорогам.

За нарушения нормативов Минтранс предлагает ввести блокировку перевозчиков и самих агрегаторов. Отметим, что данные меры – более мягкие по сравнению с аналогичным законопроектом правительства Москвы, рассматривавшимся в прошлом году. Тот вариант закона содержал положения о штрафах для нарушителей и обязательное уведомление Ространснадзора о начале работы владельцем сервиса.

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28 июня Минтранс направил проект нововведения на рассмотрение рабочей группы. Оно продлится до 25 июля, в правительство законопроект пока не вносился. Законопроект вступит в силу через год после подписания, если таковое состоится, и позволит пресечь маскировку коммерческих перевозок под карпулинг.

Автор: Политсиб.ру