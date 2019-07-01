Что такое карпулинг и как Минтранс намерен его контролировать?

Минтранс разработал законопроект для регулирования деятельности онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях. Это называется карпулинг или райдшеринг. Крупнейшим из таких сервисов в РФ считается французская BlaBlaCar. Об этом сообщает «Коммерсант».
По новому законопроекту Минтранса:
За нарушения нормативов Минтранс предлагает ввести блокировку перевозчиков и самих агрегаторов. Отметим, что данные меры – более мягкие по сравнению с аналогичным законопроектом правительства Москвы, рассматривавшимся в прошлом году. Тот вариант закона содержал положения о штрафах для нарушителей и обязательное уведомление Ространснадзора о начале работы владельцем сервиса.
Сервис BlaBlaCar обвиняли в нелегальных перевозках, тогда и поступило предложение ввести определенные правила
28 июня Минтранс направил проект нововведения на рассмотрение рабочей группы. Оно продлится до 25 июля, в правительство законопроект пока не вносился. Законопроект вступит в силу через год после подписания, если таковое состоится, и позволит пресечь маскировку коммерческих перевозок под карпулинг.