Что такое карпулинг и как Минтранс намерен его контролировать?

Новости 01.07.2019 15:50 99

Минтранс разработал законопроект для регулирования деятельности онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях. Это называется карпулинг или райдшеринг. Крупнейшим из таких сервисов в РФ считается французская BlaBlaCar. Об этом сообщает «Коммерсант».

По новому законопроекту Минтранса:

Перевозчику необходимо иметь категорию B и водительский стаж от двух лет;

Запрещается организовывать более двух поездок в сутки;

Запрещается перевозить за один рейс более пяти попутчиков;

Расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком допускаются только в безналичной форме через онлайн-сервис;

Предельный размер платы определяется правительством, учитывающим стоимость топлива, смазочных материалов и проезда по платным автодорогам.

За нарушения нормативов Минтранс предлагает ввести блокировку перевозчиков и самих агрегаторов. Отметим, что данные меры – более мягкие по сравнению с аналогичным законопроектом правительства Москвы, рассматривавшимся в прошлом году. Тот вариант закона содержал положения о штрафах для нарушителей и обязательное уведомление Ространснадзора о начале работы владельцем сервиса.

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28 июня Минтранс направил проект нововведения на рассмотрение рабочей группы. Оно продлится до 25 июля, в правительство законопроект пока не вносился. Законопроект вступит в силу через год после подписания, если таковое состоится, и позволит пресечь маскировку коммерческих перевозок под карпулинг.