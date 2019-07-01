В алтайском «политехе» чествовали лучших выпускников

Новости 01.07.2019 14:20 88

В этом году Алтайский государственный технический университет выпускает около 3000 человек, из них около 400 окончили вуз с отличием. Более 40 выпускников собрались на традиционном ректорском приеме в конференц-зале университета. Лучших выпускников АлтГТУ поздравили ректор вуза Андрей Марков, директора институтов и деканы факультетов. На мероприятии также присутствовали родные и друзья выпускников.

«За годы своего существования технический университет подготовил сотни тысяч высококлассных специалистов, – обратился к собравшимся ректор АлтГТУ. – Наш университет – крупнейший вуз региона, который готовит специалистов для всех отраслей экономики Алтайского края. Алтайский технический университет входит в топ-100 лучших вузов страны. В этом, конечно же, заслуга многих поколений ученых и преподавателей, которые создавали научные школы, передавали знания и вкладывали душу в своих учеников. Быть студентом политеха – это большая ответственность, поскольку именно инженеры делают настоящее и создают будущее. Вы всегда найдете себе применение, сможете решить самые сложные производственные задачи. И то, какой будет Алтайский край в будущем, во многом зависит от вас, дорогие наши выпускники».

Андрей Михайлович пожелал ребятам здоровья и успехов. Выпускникам, которые добились больших успехов в учебе, научной и общественной деятельности, спорте и культуре вручались именные плакетки и памятные сувениры.

От имени всех награжденных выступили студентка института архитектуры и дизайна Наталья Черепанова и студент строительно-технологического факультета Виктор Крайнов. Они поблагодарила руководство вуза и преподавателей за их мудрость, добрые сердца, за их отзывчивость, за возможность не только учиться, но и заниматься научной деятельностью, спортом и творчеством.

Музыкальные поздравления для лучших выпускников подготовили творческие коллективы АлтГТУ и выпускник химико-технологического факультета 1993 года Виталий Гасаев. Ректор угостил всех шампанским. Завершилось торжественное мероприятие общим фотографированием у памятника Ивану Ползунову на «сковородке».