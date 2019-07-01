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Опасные фасады домов отреставрируют в центре Барнаула

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Представители администрации в Барнауле провели рейды по состоянию фасадов многоквартирных домов, выходящих на красные линии.

«Накануне, в субботу, с участием руководителей городской и районных администраций были проведены объезды Октябрьского, Центрального и Железнодорожного районов с целью уточнения информации о количестве объектов, нуждающихся в ремонте, и контроля за ходом работ», - говорится  в сообщении городской мэрии.

В связи с этим выданы предписания управляющим компаниям с требованием провести восстановительный ремонт. Установлены сроки устранения повреждений. На ряде домов сотрудники УК уже приступили к ремонту.

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Кроме того, осуществляется ремонт фасадов многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» и программы «Капитальный ремонт имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края».

Глава города Сергей Дугин поручил  руководителям  администраций районов проводить регулярный осмотр зданий и своевременно информировать управляющие организации о возникающих недостатках.

Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org