Опасные фасады домов отреставрируют в центре Барнаула

Представители администрации в Барнауле провели рейды по состоянию фасадов многоквартирных домов, выходящих на красные линии.
«Накануне, в субботу, с участием руководителей городской и районных администраций были проведены объезды Октябрьского, Центрального и Железнодорожного районов с целью уточнения информации о количестве объектов, нуждающихся в ремонте, и контроля за ходом работ», - говорится в сообщении городской мэрии.
В связи с этим выданы предписания управляющим компаниям с требованием провести восстановительный ремонт. Установлены сроки устранения повреждений. На ряде домов сотрудники УК уже приступили к ремонту.
Кроме того, осуществляется ремонт фасадов многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» и программы «Капитальный ремонт имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края».
Глава города Сергей Дугин поручил руководителям администраций районов проводить регулярный осмотр зданий и своевременно информировать управляющие организации о возникающих недостатках.