В стоп-листе: в барнаульском транспорте «поехала» система оплаты по безналу

Новости 01.07.2019 11:50 102

Расчёт в общественном транспорте банковской картой всё популярнее у жителей Барнаула. К сожалению, небольшое число пассажиров сталкивается при этом с некоторыми сложностями. Ведь у такого способа оплаты есть технологические ограничения. Например, непонятный «стоп-лист», который блокирует безналичный расчет.

Основные вопросы

Разбираемся в самых распространенных вопросах, которые возникли у пассажиров общественного транспорта, пишет «КП на Алтае». Если произошел сбой, то первоначально следует проверить баланс карты, как вариант - написать в техподдержку банка. Но банк обычно уверяет в том, что проблема связана исключительно с перевозчиком. Самое интересное, что обычно не виноват никто, а проблема случилась либо из-за слишком быстрой оплаты, либо из-за неправильно расположенной карты.

Расчет банковской картой стал доступен в автобусах Барнаула Новости 13.02.2019 15:46 Новый способ оплаты начали тестировать во всех городских пассажирских автобусах 1144

Как рассказал барнаулец, попавший в такую неприятную ситуацию, кондуктор его выгнала из автобуса. По его словам, карта оказалась в стоп-листе, а при себе не было наличных. В итоге суть проблемы заключалась в том, что в одной из предыдущих поездок оплата не дошла до банка. В итоге деньги «зависли» в системе, а пассажир оказался не у дел.

Откуда долги?

Согласно техническим требованиям, в пассажирском транспорте на оплату проезда уходит пара секунд. Из-за низкой скорости отдачи и приема сигнала интернета может произойти сбой системы. Ведь автобус находится в движении.

Если по карте кондуктор «пробил» поездку, но деньги не поступили на счет перевозчика, возникает задолженность. В результате банк автоматически помещает карту в стоп-лист системы. Задолженность может образоваться из-за недостатка средств на карте, из-за блокировки карты банком или из-за технических проблем при выполнении запроса на списание средств.

Как рассказали в компании пассажироперевозчика, система срабатывает автоматически, блокировка кого-либо происходит не специально. Нужно либо погасить задолженность через личный кабинет, либо сразу на месте следить, чтобы средства точно снялись.

Другая неприятная ситуация - «Неверная карта». Так случается, когда к терминалу приложили несколько карт одновременно, когда карту приложили не по центру считывателя, или если есть механические повреждения. Почти всегда проблема решается повторной попыткой оплаты. Совет – не спешить и дольше подержать ее у считывателя. Если это не помогло, придётся заплатить за поездку другим способом.