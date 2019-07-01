Более 500 жителей Алтайского края пострадали за неделю от укусов клещей

Новости 01.07.2019 9:50 84

В Алтайском крае сохраняется высокая активность клещей. Только за прошедшую неделю с жалобами на присасывание клещей обратились 552 жителя региона.

В Роспотребнадзоре сообщили, что от клещей обработано 2485 га территорий загородных оздоровительных учреждений, санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций и не только.

С начала сезона в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось 9 411 человек, из них 3 138 детей до 14 лет.

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В Барнауле зарегистрированы 2 765 пострадавших, в том числе 556 детей. Всем детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение. Диагноз клещевой энцефалит комиссионно подтвержден у 9 жителей края, в том числе у 3-х детей до 14 лет.

Все заболевшие были не привиты и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина. На сегодняшний день в стационарах Алтайского края с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся 12 человек.