Более 500 жителей Алтайского края пострадали за неделю от укусов клещей

В Алтайском крае сохраняется высокая активность клещей. Только за прошедшую неделю с жалобами на присасывание клещей обратились 552 жителя региона.
В Роспотребнадзоре сообщили, что от клещей обработано 2485 га территорий загородных оздоровительных учреждений, санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций и не только.
С начала сезона в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось 9 411 человек, из них 3 138 детей до 14 лет.
Опасные насекомые активизировались на Алтае
В Барнауле зарегистрированы 2 765 пострадавших, в том числе 556 детей. Всем детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение. Диагноз клещевой энцефалит комиссионно подтвержден у 9 жителей края, в том числе у 3-х детей до 14 лет.
Все заболевшие были не привиты и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина. На сегодняшний день в стационарах Алтайского края с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся 12 человек.