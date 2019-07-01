Единственная партия победила по всем пяти округам в алтайском сельсобре

Новости 01.07.2019 10:15 93

Состоявшиеся накануне довыборы в Саратовское сельское собрание завершились полной победой «Единой России», выигравшей по всем пяти избирательным округам. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

По округу №2 100% голосов получила Татьяна Мазурова, по округу №3 с результатом 87,4% победителем стал Леонид Ванин. На округе №4 80% голосов избирателей получил Сергей Бушкин, по округу №5 первой стала Ольга Залознева (89%), по 7 округу — Анатолий Зыков (87,8%).

Напомним, что кандидаты на выборы шли только от политических объединений, ни одного самовыдвиженца не было зарегистрировано. Кроме того, статус кандидата утратил единственный представитель КПРФ. От «Справедливой России» выдвигались два претендента, от ЛДПР – пять человек.