В Рубцовске обсудили вопросы незаконного оборота наркотиков

Новости 01.07.2019 9:20 99

В мэрии Рубцовска состоялось заседание городской межведомственной комиссии злоупотребления наркотическими незаконному обороту.

В повестку дня был включен вопрос: «Об эпидемиологической ситуации по распространению ВИЧ-инфекции по итогам 2018 и в текущий период 2019 года, в том числе среди наркопотребителей, мерах профилактики».

Заведующая отделом профилактики Рубцовского филиала алтайского краевого центра СПИД Епанщинцева Маргарита Вениаминовна выступила с докладом на данную тему, проведено обсуждение вопросов межведомственного взаимодействия по предоставлению потребителям инъекционных наркотиков, которые относятся к труднодоступным группам населения, адресной специализированной медицинской помощи по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел. 8 (385 57) 6-01-15