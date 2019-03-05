Чудеса на виражах: Как победить в борьбе за барнаульские маршруты

30 июня свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам № 33, 77, 121 были выданы ООО «АТП «АГАС-Транс» без проведения публичного конкурса, передает источник «Политсибру».
Нешуточная борьба за эти маршруты велась на протяжении девяти месяцев. «АГАС-Транс», работавший на них на протяжении 10 лет, проиграл конкурс перевозчику ООО «Транс-Лайн», однако мириться с этим не пожелал, заподозрив, что рассмотрение результатов конкурса было отнюдь не беспристрастным. Ниже мы приводим полную хронологию развернувшейся баталии:
В связи с окончанием срока действия соответствующих договоров принято решение об объявлении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам №33, 77 и 121. На конкурс поданы заявки от ООО «Бизнес -Авто» и ООО «АТП «Агас-Транс».
Обе отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. «Бизнес-Авто» предоставил сведения о транспортных средствах, используемых на иных маршрутах (№ 58 и № 65), а у ООО «АТП «Агас-Транс» имелась пеня в 26 копеек по уплате в федеральный фонд ОМС. При этом, по той же статье в справке из налоговой значилась переплата, перекрывавшая эти 26 копеек.
Компания считает, что городской комитет по дорожному хозяйству лишил её права на перевозку безосновательно
Объявлен повторный конкурс, заявки подали ООО «АТП «АГАС-Транс» и ООО «Транс-Лайн».
Подведены итоги повторного конкурса. Победителем объявлен ООО «Транс-Лайн», получивший более высокий балл за возможность безналичной оплаты проезда и лучшие характеристики транспортных средств. «АГАС-Транс» по временным свидетельствам остался на маршрутах до 25 марта.
«АГАС-Транс» обжаловал итоги повторного конкурса в краевом УФАС.
Спор начался после проигрыша компании в конкурсе на контракт
Антимонопольщики рассмотрели дело и признали жалобу обоснованной. Организатору конкурса выдано предписание до 26 февраля аннулировать результаты и прекратить действия свидетельств, выданных «Транс-Лайну».
«Есть основания полагать, что «Транс-Лайн» находится в предбанкротном состоянии, так как в июле 2017 года ФНС списала налоговую задолженность компании в связи с невозможностью взыскания», – гласит текст жалобы.
По словам замруководителя краевого отделения ФАС Сергея Скорика, положение о конкурсе было составлено некорректно. И в результате возникла «правовая неопределенность».
Транспортный комитет обжаловал предписание УФАС в суде, указав, что выдача предписания антимонопольным органом в число оснований для прекращения или приостановления действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок не входит, поэтому оно является неисполнимым.
Члены комиссии антимонопольной службы признали обоснованной жалобу пассажироперевозчика АГАС-транс
Арбитражный суд Алтайского края по заявлению «АГАС-Транс» приостановил действия свидетельств, выданных «Транс-Лайну». Сложилась ситуация, в которой ни одно из предприятий не могло обслуживать автобусные маршруты с 26 марта.
Мэрия заново перераспределила маршруты, на этот раз – без проведения конкурса (постановление о таком порядке было принято еще 13 декабря, в ходе смены перевозчика на других автобусных маршрутах). Победил «Транс-Лайн» с минимальным перевесом по баллам в 0,4 за счет наличия в парке автобусов, работающих на газомоторном топливе. Перевозчик получил свидетельство, действующее с 26 марта и до дня отмены решения Арбитражного суда.
«АГАС-Транс» обжаловал и это решение. На сей раз – в Арбитражном суде.
Суд приостановил действие выданных ООО «Транс-Лайн» временных свидетельств. Вновь сложилась ситуация, в которой ни одно из предприятий не могло начать обслуживать маршруты.
повлиять на мэрию пока не в состоянии даже УФАС
Мэрия в третий раз приняла и рассмотрела заявки от «АГАС-Транс» и «Транс-Лайн». И снова отдала маршруты «Транс-Лайну», поскольку «Агас-Транс» предоставило документы не на все транспортные средства, заявленные для обслуживания маршрутов. «Транс-Лайн» получил новые временные свидетельства на срок с 24 мая и до дня отмены судебного решения.
«Транс-Лайн» подал документы в Южно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора (МУГАДН) для переоформления лицензии.
Надзорное ведомство отказало «Транс-Лайну» в предоставлении лицензии. Срок старой лицензии перевозчика истек на следующий день. В очередной раз сложилась ситуация, в которой обслуживать маршруты стало некому.
Многострадальные автобусные маршруты №33, 77, 121 снова хотят распределить без проведения публичного конкурса
Мэрия в очередной раз распределила многострадальные маршруты. На этот раз они достались «АГАС-Трансу».
Перевозчику вручены соответствующие свидетельства.
Будет ли эта история иметь продолжение – покажет время. «Политсибру» следит за развитием событий.
Барнаульские автобусные маршруты № 18 и № 58 снова попробуют отдать без проведения открытого конкурса