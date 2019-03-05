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Чудеса на виражах: Как победить в борьбе за барнаульские маршруты

Новости
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30 июня свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам № 33, 77, 121 были выданы ООО «АТП «АГАС-Транс» без проведения публичного конкурса, передает источник «Политсибру».

Нешуточная борьба за эти маршруты велась на протяжении девяти месяцев. «АГАС-Транс», работавший на них на протяжении 10 лет, проиграл конкурс перевозчику ООО «Транс-Лайн», однако мириться с этим не пожелал, заподозрив, что рассмотрение результатов конкурса было отнюдь не беспристрастным. Ниже мы приводим полную хронологию развернувшейся баталии:

13 сентября

В связи с окончанием срока действия соответствующих договоров принято решение об объявлении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам №33, 77 и 121. На конкурс поданы заявки от ООО «Бизнес -Авто» и ООО «АТП «Агас-Транс».

Обе отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. «Бизнес-Авто» предоставил сведения о транспортных средствах, используемых на иных маршрутах (№ 58 и № 65), а у ООО «АТП «Агас-Транс» имелась пеня в 26 копеек по уплате в федеральный фонд ОМС. При этом, по той же статье в справке из налоговой значилась переплата, перекрывавшая эти 26 копеек.

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8 ноября

Объявлен повторный конкурс, заявки подали ООО «АТП «АГАС-Транс» и ООО «Транс-Лайн».

25 декабря

Подведены итоги повторного конкурса. Победителем объявлен ООО «Транс-Лайн», получивший более высокий балл за возможность безналичной оплаты проезда и лучшие характеристики транспортных средств. «АГАС-Транс» по временным свидетельствам остался на маршрутах до 25 марта.

«АГАС-Транс» обжаловал итоги повторного конкурса в краевом УФАС.

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28 января

Антимонопольщики рассмотрели дело и признали жалобу обоснованной. Организатору конкурса выдано предписание до 26 февраля аннулировать результаты и прекратить действия свидетельств, выданных «Транс-Лайну».

«Есть основания полагать, что «Транс-Лайн» находится в предбанкротном состоянии, так как в июле 2017 года ФНС списала налоговую задолженность компании в связи с невозможностью взыскания», – гласит текст жалобы.

По словам замруководителя краевого отделения ФАС Сергея Скорика, положение о конкурсе было составлено некорректно. И в результате возникла «правовая неопределенность».

Транспортный комитет обжаловал предписание УФАС в суде, указав, что выдача предписания антимонопольным органом в число оснований для прекращения или приостановления действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок не входит, поэтому оно является неисполнимым.

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19 марта

Арбитражный суд Алтайского края по заявлению «АГАС-Транс» приостановил действия свидетельств, выданных «Транс-Лайну». Сложилась ситуация, в которой ни одно из предприятий не могло обслуживать автобусные маршруты с 26 марта.

22 марта

Мэрия заново перераспределила маршруты, на этот раз – без проведения конкурса (постановление о таком порядке было принято еще 13 декабря, в ходе смены перевозчика на других автобусных маршрутах). Победил «Транс-Лайн» с минимальным перевесом по баллам в 0,4 за счет наличия в парке автобусов, работающих на газомоторном топливе. Перевозчик получил свидетельство, действующее с 26 марта и до дня отмены решения Арбитражного суда.

«АГАС-Транс» обжаловал и это решение. На сей раз – в Арбитражном суде.

22 мая

Суд приостановил действие выданных ООО «Транс-Лайн» временных свидетельств. Вновь сложилась ситуация, в которой ни одно из предприятий не могло начать обслуживать маршруты.

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23 мая

Мэрия в третий раз приняла и рассмотрела заявки от «АГАС-Транс» и «Транс-Лайн». И снова отдала маршруты «Транс-Лайну», поскольку «Агас-Транс» предоставило документы не на все транспортные средства, заявленные для обслуживания маршрутов. «Транс-Лайн» получил новые временные свидетельства на срок с 24 мая и до дня отмены судебного решения.

Федеральным законом от 30.10.2018 №386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» предусмотрена замена действующих лицензий на перевозку пассажиров в срок с 01.03.2019 по 29.06.2019. При этом предусмотрен упрощенный порядок получения новой лицензии при наличии действующей лицензии.

11 июня

«Транс-Лайн» подал документы в Южно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора (МУГАДН) для переоформления лицензии.

28 июня

Надзорное ведомство отказало «Транс-Лайну» в предоставлении лицензии. Срок старой лицензии перевозчика истек на следующий день. В очередной раз сложилась ситуация, в которой обслуживать маршруты стало некому.

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28 июня

Мэрия в очередной раз распределила многострадальные маршруты. На этот раз они достались «АГАС-Трансу».

30 июня

Перевозчику вручены соответствующие свидетельства.

Будет ли эта история иметь продолжение – покажет время. «Политсибру» следит за развитием событий.

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Автор: Политсиб.ру