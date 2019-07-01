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Тело туриста, погибшего под лавиной, нашли на Алтае

Новости
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Сотрудники МЧС нашли последнее тело туриста из группы путешественников, которую накрыло лавиной в начале мая в Республике Алтай. Поиск на данный момент завершен.

Как сообщили в  региональном ГУ МЧС, последнее тело нашли 30 июня на дне озера у подножья горы Металлург. Отмечается, вертолет МИ-8 находится в селе Усть-Кокса и ждет, когда восстановятся благоприятные метеоусловия для полетов, чтобы доставить спасателей в пункты постоянной дислокации, а тела туристов – в морг Горно-Алтайска.

Найдены пять тел туристов, погибших под лавиной на Алтае

Найдены пять тел туристов, погибших под лавиной на Алтае

Новости

Троих из них удалось опознать

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Известно, на месте происшествия – 16 спасателей алтайского и южно-сибирского поисково-спасательных отрядов, среди них пять водолазов.

29 июня спасатели нашли в озере тело туристки из той же группы. А еще в мае были обнаружены остальные пять тел. Таким образом, все погибшие найдены.

Напомним, трагедия произошла еще 6 мая: в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины. Из 9 человек выжить сумели двое. Им удалось добраться до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли, так как в горах не было связи.

Автор: Политсиб.ру