Тело туриста, погибшего под лавиной, нашли на Алтае

Сотрудники МЧС нашли последнее тело туриста из группы путешественников, которую накрыло лавиной в начале мая в Республике Алтай. Поиск на данный момент завершен.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, последнее тело нашли 30 июня на дне озера у подножья горы Металлург. Отмечается, вертолет МИ-8 находится в селе Усть-Кокса и ждет, когда восстановятся благоприятные метеоусловия для полетов, чтобы доставить спасателей в пункты постоянной дислокации, а тела туристов – в морг Горно-Алтайска.
Троих из них удалось опознать
Известно, на месте происшествия – 16 спасателей алтайского и южно-сибирского поисково-спасательных отрядов, среди них пять водолазов.
29 июня спасатели нашли в озере тело туристки из той же группы. А еще в мае были обнаружены остальные пять тел. Таким образом, все погибшие найдены.
Напомним, трагедия произошла еще 6 мая: в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины. Из 9 человек выжить сумели двое. Им удалось добраться до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли, так как в горах не было связи.