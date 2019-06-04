Эскроу, пособия, ипотечные каникулы: законы, вступающие в силу с 1 июля

Новости 01.07.2019 7:10 329

Ряд новых законов вступают в силу в июле 2019 года. Изменения коснутся дольщиков, людей с ипотекой, гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и многих других.

С 1 июля вырастут компенсации для родителей детей-инвалидов

Выплаты будут увеличены с 5,5 до 10 тысяч рублей. Изменение коснется граждан трудоспособных, но неработающих , которые ухаживают за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.

С 1 июля изменятся правила проверки гостиниц

Обязательная классификация приходит в Россию. За отсутствие необходимой классификации и самовольное завышение звездного статуса будут привлекать к административной ответственности.

Сначала классификацию пройдут гостиницы с 50 номерами и более, в 2020 начнут проверять гостиницы с 15 номерами, а с 2021 проверка будет касаться всех отелей.

С 1 июля деньги дольщиков будут обеспечены счетами эскроу

Закон был подготовлен после поручения президента России Владимира Путина, который дал понять, что система, дающая ежегодно до 40-50 тысяч обманутых дольщиков, нуждается в переменах. Теперь средства граждан на приобретение жилья будут храниться на счетах эскроу. Распорядиться ими граждане смогут только по факту получения жилья. Средства на счете будут застрахованы.

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С 1 июля изменение процентной ставки быстрых кредитов

Ежедневная ставка по потребительским кредитам будет составлять максимум один процент. Кредит, выданный на срок не более года, должен предусматривать платежи непревышающие двукратный размер кредита.

С 31 июля россияне получат право на ипотечные каникулы

До полугодового перерыва смогут получить граждане, оказавшись в трудной жизненной ситуации. Для того, чтобы получить отсрочку по платежам, нужно будет документально подтвердить одно из следующих обстоятельств, например: постановка на учет в центре занятости; признание гражданина инвалидом первой или второй группы; смерть трудоспособного близкого заемщика, имеющего на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

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Право на отсрочку по выплате кредита россияне могут получить и в том случае, если количество лиц, находящихся у них на иждивении, увеличилось после заключения кредитного договора с одновременным снижением среднемесячного дохода заёмщика. На полгода могут заморозить выплаты по кредиту для тех, чей доход упал более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячной зарплатой за прошлый год.

Согласно закону, размер среднемесячных выплат по кредиту для оформления ипотечных каникул должен превышать 50 процентов среднемесячного дохода заёмщика. Давать отсрочки будут на займы, сумма которых не превышает 15 миллионов рублей.