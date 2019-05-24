Три автобусных маршрута Барнаула вернули прежнему перевозчику

Новости 29.06.2019 20:00 241

Стали известны итоги конкурса на определения перевозчика по трем городским маршрутам, который срочно провели в администрации Барнаула. Его провели в субботу, 29 июня. Такая срочность обусловлена тем, что с 1 июля истекала лицензия у перевозчика ООО «Транс-Лайн». Соответственно, автобусы № 33, 77 и 121 могли не выйти на линию.

Стало известно, кому отошли три спорных автобусных маршрута в Барнауле Новости 24.05.2019 13:05 Конкурс был "переигран" по настоянию УФАС 1067

Заявки подали два перевозчика: барнаульское ООО «АТП «АГАС-Транс» и ИП Матусович из Бийска. Победил «АГАС-Транс», который десять лет обслуживал эти маршруты, пока в ноябре 2018 года их не передали «Транс-Лайн». Тот процесс сопровождался скандалами и судебными разбирательствами. Водители «АГАС-Транс» проводили пикеты. Стороны обвиняли друг друга в недобросовестной конкуренции.