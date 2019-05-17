Мошенник представлялся вице-мэром Красноярска и вымогал деньги

Новости 29.06.2019 19:30 188

Телефонный аферист вымогал деньги у жителей Красноярского края. Он представлялся замглавы города Сергея Еремина. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на управляющую одной из танцевальных студий города, пострадавшую от действий афериста.

Девушка рассказала, что ей позвонил мужчина и представился вице-мэром. Он заявил, что в Красноярске планируют крупный танцевальный конкурс и ее студию собираются задействовать. Мужчина пригласил собеседницу приехать в администрацию города и обсудить детали.

Потерпевшая согласилась и они согласовали время. Незадолго до встречи этот человек позвонил предпринимательнице и попросил купить зарядное устройство для телефона. По его словам, в мэрию приехала делегация из Москвы и все без «зарядки». Когда она сообщила, что купила устройство, ее попросили «кинуть денег на телефон».

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Она не стала этого делать и приехала в мэрию с «зарядкой», но там ее никто не ждал. На звонки лже-чиновник не отвечал. Тогда она позвонила с другого номера и он взял трубку. В этот раз собеседник представился полицейским, который якобы поймал того самого мошенника, который просил ее закинуть деньги на телефон.

Девушка написала заявление в полицию. В мэрии Красноярска заметили, что в администрацию могут пригласить только по официальному запросу.