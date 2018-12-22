Международный форум «Армия-2019» проходит в Новосибирске

Новости 29.06.2019 19:05 260

В Новосибирске проходит международный военно-технический форум «Армия-2019». На нем покажут образцы оружия и военной техники. Время проведения — с 28 по 30 июня. Гвоздем программы станет показ истребителя-бомбардировщика Су-34 «Утенок».

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, на площадках форума расскажут об истории Российской армии, великих полководцах, покажут оружие, технику, средства связи, экипировки и военной помощи в полевых условиях.

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Военные продемонстрируют сцену «Засада» и приемы рукопашного боя. Что касается презентации СУ-34, то он прибыл из Челябинской области. Показ будет статичным. В павильоне каждый сможет осмотреть истребитель с близкого расстояния.

По боевым возможностям Су-34 относят к поколению самолетов «4+». Он обладает новейшей системой вооружения и способен развить скорость до 1900 км/час.