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Приставы арестовали вертолет алтайского должника и продадут его за 2 млн рублей

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К судебным приставам Горно-Алтайска поступило исполнительное производство об обращении залогового имущества юрлица. Оно не платило по своим обязательствам, отсутствовало по месту регистрации. Из имущества у него был вертолет МИ-2, но найти его никто не мог.

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Приставам удалось выявить, что воздушная машина находится в Красноярске. Коллеги из Красноярского края арестовали его и в ближайшее время передадут на принудительную реализацию, передает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай.

Вертолет оценили в 2 млн рублей. После торгов вырученные деньги пойдут на погашение долгов организации. Ее название приставы не обнародовали.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: kazan.kp.ru