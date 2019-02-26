Красноярские власти хотят создать мобильное приложение об экологии в регионе

Новости 29.06.2019 18:31 176

Агентство госзаказа Красноярского края разместило условия конкурса на разработку и внедрение мобильного приложения, оперативно анализирующее экологическую обстановку в регионе.

- Планируется произвести разработку мобильного приложения «Krasecology» и его публикацию в сервисах App Store и Google Play для обеспечения беспрепятственного доступа заинтересованных лиц, - сказано на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта — 1,5 млн рублей. Одно из требований — понятный интерфейс и возможность в реальном времени получать данные с сервера краевого Минэкологии.

У будущего приложения уже есть действующие конкуренты. Это приложения, показывающие состояние воздуха «Красноярск.Небо» и «Эковизор». Их разработала экологическая общественность. В Минэкологии региона уверяют, что в них часто содержится неполная информация и зона их работы ограничена только городом Красноярском.