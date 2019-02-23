Суд отказался освободить бывшего директора клиники Мешалкина

Новости 29.06.2019 18:00 244

Новосибирский областной суд оставил под стражей Александра Караськова — бывшего директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава России имени академика Евгения Мешалкина. В отношении его супруги Ирины Бойцовой вынесли аналогичное решение.

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Журналистов не пустили на заседание суда, сообщает «Коммерсант». Вердикт: заключение под стражу — обоснованно и законно. Караськов возглавлял клинику более 20 лет. Его жена курировала организационно-клиническую работу медцентра. Следствие считает их организаторами преступной группы, которая похитила из бюджета 1,35 млрд рублей на госзакупках. Супругов обвиняют отмывании денег, присвоении и растрате.

Караськов обращался к Владимиру Путину, где уверял, что невиновен, а его арест — рейдерский захват клиники за которым стоят желающие поживиться за счет бюджета. Ранее следователи также арестовали замдиректора НМИЦ по научной работе — кардиохирурга Евгения Покушалова, руководителей фирм-поставщиков Алексея Третьякова, Евгения Первушина и Александра Сорокина. Расследование продлили до 19 августа 2019 года.