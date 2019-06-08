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Сергей Шубенков пропустит этап «Бриллиантовой лиги» из-за травмы после недавнего падения

Новости
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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков пропустит ближайший этап «Бриллиантовой лиги» в Стэнфорде (США) из-за травмы после недавнего падения. Старты намечены на 30 июня. Напомним, 16 июня, на аналогичных соревнованиях в Марокко, наш земляк занял первое место. В последний момент забега его задел один из соперников.

В результате Шубенков упал, но первым пересек финишную черту в падении. Он ударился плечом и коленом. Восстановление шло хорошо, но в последний момент перед вылетом у спортсмена поднялась температура. Обследование показало, что идет воспалительный процесс, в рану попала инфекция. Сергею прописали лекарства и курс восстановления.

Ближайшие старты он пропустит. По словам барьериста, его главная цель на этот год — чемпионат мира в катарской Дохе. Он состоится в конце сентября и время для восстановления есть.

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Результат Сергея — 13,26 секунды

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Автор: Политсиб.ру

Фото: instagram.com/sergey.shubenkov/