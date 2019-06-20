О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Крупнейшую межрегиональную наркогрупировку судят в Кемерово

Новости
154
0

В Кемеровской области завершили расследование дела банды наркодилеров. Размах их преступной группы позволят им торговать наркотиками в Сибирском и Южном федеральных округах. По данным пресс-службы областного МВД, перед судом предстанут 16 человек: пять женщин и 11 мужчин.

Владимир Путин высказался о возможности смягчить статью за хранение наркотиков

Владимир Путин высказался о возможности смягчить статью за хранение наркотиков

Новости

Путин заявил, нет необходимости что 228 статью смягчать

315

Часть участников ОПГ (пять человек) заключили досудебное соглашение и помогли следствию. Они уже отбывают наказание. Группа действовала в 2015-2018 годы. У нее было несколько структурных подразделений. Задержано большое количество администраторов и курьеров, которые сбывали наркотики бесконтактным методом через «закладки».

Для себя они создали несколько интернет-магазинов, через которые принимали заказы. Полицейским удалось изъять из оборота четыре килограмма наркотиков. Дело рассматривает Заводский райсуд Кемерово.

Полиция поймала на наркотиках студентку из Рубцовска

Полиция поймала на наркотиках студентку из Рубцовска

Новости

Уголовное дело передано в судУголовное дело передано в суд

371

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com