Крупнейшую межрегиональную наркогрупировку судят в Кемерово

Новости 29.06.2019 16:06 154

В Кемеровской области завершили расследование дела банды наркодилеров. Размах их преступной группы позволят им торговать наркотиками в Сибирском и Южном федеральных округах. По данным пресс-службы областного МВД, перед судом предстанут 16 человек: пять женщин и 11 мужчин.

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Часть участников ОПГ (пять человек) заключили досудебное соглашение и помогли следствию. Они уже отбывают наказание. Группа действовала в 2015-2018 годы. У нее было несколько структурных подразделений. Задержано большое количество администраторов и курьеров, которые сбывали наркотики бесконтактным методом через «закладки».

Для себя они создали несколько интернет-магазинов, через которые принимали заказы. Полицейским удалось изъять из оборота четыре килограмма наркотиков. Дело рассматривает Заводский райсуд Кемерово.