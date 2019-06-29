Новую охраняемую природную территорию выделили в Алтайском крае

Мамонтовский заказник стал третьей охраняемой природной территорией в ленточных борах с зоной особой охраны. Ранее такие режимы установили в Касмалинском и Панкрушихинском заказниках. Площадь новой зоны — 1816 га. Это 28 процентов от всего леса Мамонтовского заказника. Территория находится в границах Гуселетовского и Мамонтовского лесничеств.
Такое решение приняла рабочая группа по определению особого статуса ленточных боров
Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, усилить режим охраны понадобилось, чтобы сохранить экосистемы Касмалинского ленточного бора и мамонтовских озер. Здесь обитают редкие и исчезающие растения и животные.
Для обеспечения режима покоя полностью запретили заготовку древесины с 15 марта по 15 августа. Запрет действует вокруг озер, родников с охранной зоной шириной 50 метров, ручьев, речек, в местах обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, в лесополосах вокруг. Запрещены любые рубки леса, кроме погибших и поврежденных деревьев. На согласовании установление зон особой охраны и периода покоя в Алеусском, Корниловском, Кулундинском и Завьяловском заказниках.
Площадь национального парка составит 160 тысяч га