Паводок унес жизни двоих человек в Иркутской области

Новости 29.06.2019 13:30 109

Два человека из одной семьи погибли во время паводка в Тулунском районе Иркутской области. Это мальчик (8 лет) и дедушка (86 лет). Трагедия случалась вечером 27 июня. Как сообщает пресс-служба правительства региона, до наступления критической ситуации в деревне Евдокимовка провели подомой обход жителей с настоятельной просьбой покинуть свои дома. Одна семья отказалась это делать.

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К 23 часам начался паводок. Увидев объем воды, семья решила самостоятельно уплыть на лодке, несмотря на то, что в деревню повторно выдвинулся отряд спасателей. В результате произошел несчастный случай. По данным следственного комитета жителям оказывают психологическую помощь, опрашивают родителей мальчика, которые выжили. Предстоит определить ответственных лиц.

На 28 июня, в 20 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского района в результате обильных осадков и подъема рек подтоплены 2392 жилых дома с населением 5955 человек. Вода зашла на 16 участков автодорог, в том числе на федеральную трассу Р-255 «Сибирь».