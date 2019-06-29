Стало известно, кто из перевозчиков подал заявки на три маршрута в Барнауле

29.06.2019 11:40 206

В комитете по транспорту Барнаула проходит конкурс на определения перевозчика по трем городским маршрутам. Его проводят в срочном порядке 29 июня, иначе с 1 июля автобусы № 33, 77 и 121 могут не выйти на линию. До этого пассажиров по ним возило ООО «Транс-Лайн», но их лишили лицензии.

Неожиданный поворот: автобусы №33, 77, 121 могут перестать ходить с 1 июля Новости 29.06.2019 8:15 Многострадальные автобусные маршруты №33, 77, 121 снова хотят распределить без проведения публичного конкурса 214

Стало известно, что заявки подали два перевозчика: барнаульское ООО «АТП «АГАС-Транс» и ИП Матусович из Бийска. Заявки рассматривали до 12 часов. С 13 часов начнут проверять сами транспортные средства.