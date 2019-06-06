Политолог Никита Исаев высказался о выборах мэра Новосибирска

Новости 29.06.2019 12:20 156

Лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев дал прогноз на выборы мэра Новосибирска. Он считает, что кампания выйдет жаркой и по накалу может превзойти прошлогодние губернаторские выборы. Политолог рассказал «Тайге Инфо», что после обнародования результатов голосования, может возрасти роль «Справедливой России».

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- Когда «ЕР» не выставляет кандидата, отрадно, что «СР», в поддержку которой я выступаю, решила бросить вызов мэру Локтю, - отмечает Исаев. - Фигура бывшего вице-губернатора Виктора Козодоя способна сыграть интересную кампанию.

Он считает правильным, то на выборы допустят максимальное число кандидатов от разных партий. По его мнению, у общества сформировался запрос на конкурентные выборы. Он пообещал приехать в Новосибирск и поддержать Козодоя. Исаев назвал его участие «игрой на победу» после которое «Справедливая Россия» укрепит позиции в Новосибирской области. По словам политолога, можно сыграть на «антинародных договорняках между КПРФ и «ЕР».

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Выборы мэра Новосибирска пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года. Кандидатами стали: действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), бывший замгубернатора Виктор Козодой («Справедливая Россия»), бизнесмены Сергей Проничев (Партия роста) и Виктор Мокровицкий, экс-коммунист Владимир Мельников, бизнесмен Дмитрий Холявченко («Яблоко»), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз») и общественник Олег Викторович (Партия дела).