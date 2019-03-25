Жители Кемерово голосуют за название сквера на месте «Зимней вишни»

Новости 29.06.2019 10:33 144

Мэрия города Кемерово анонсировала онлайн-голосование по выбору названия для сквера, который строят на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Варианты согласовывали с родственниками погибших. Желающим предложено девять названий: «Белые лебеди», «Ивушка», «Любовь», «Парк поющей воды», «Почемучка», «Семейный сквер», «Сквер ангелов», «Сквер памяти», «Тихий сквер».

12 месяцев спустя. Что произошло за год после трагедии в кемеровской «Зимней вишне» Новости 25.03.2019 12:10 Пожар, который произошел в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, унес жизни 60 человек, среди которых 37 детей 1616

На утро 29 июня лидирует «Тихий сквер» - более 63 процентов голосов. Название «Сквер ангелов» собрало свыше 24 процентов. На третьем месте «Сквер памяти» - 6 процентов. Проголосовали около 6700 человек. Когда голосование завершится — пока неизвестно.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. В нем погибли 60 человек, из них 37 — дети. После этого возбудили три уголовных дела, к ответственности хотят привлечь 15 человек. На месте снесенного торгового центра к 1 сентября 2019 года планируют открыть памятный сквер площадью 1,8 га. По проекту здесь сделают многоуровневый рельеф, парковую зону на две части разделит водопад. На одной части будет лужайка и дорожки для прогулок. Здесь поставят светомузыкальную башню. Вторая часть станет местом активного отдыха детей. Здесь поставят игровое оборудование, фонтан, амфитеатр.