Горно-Алтайск вошел в топ-5 популярных у туристов малых городов России

Новости 29.06.2019 9:40 147

Сервис бронирования отелей, квартир и домов для путешественников Tvil.ru узнал, какие малые города больше всего привлекают туристов для летного отдыха. Российский агрегатор обнародовал пятерку самых популярных: Осташков в Тверской области (рядом с озером Селигер), Бахчисарай в Крыму, Олонец в Карелии, Переславль-Залесский в Ярославской области и Горно-Алтайск в Республике Алтай.

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По данным сервиса в Горно-Алтайске самое дешевое проживание. Можно уложиться в 1800 рублей в сутки. В среднем туристы берут здесь жилье на пять суток. Дороже всего отдохнуть на Селигере — 5100 рублей сутки. Рейтинг готовили по данным бронирования гостевых домов за июль и август этого года. В нем не учитывали дикий отдых или съем жилья у частников.

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Напомним, ранее сервис Tvil.ru называл Чемал одним из самых популярных курортов в стране для отдыха с детьми. А Республику Алтай включал в тройку лучших направлений для экологического туризма. Курай назвали прекрасным местом для полетов на параплане. Среди маршрутов для трекинга лидировало восхождение на Белуху. Озеро Манжерок попадало в список мест для отдыха на майские праздники, берег реки Катунь — в число мест для летнего отдыха в простых домиках.