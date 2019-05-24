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Неожиданный поворот: автобусы №33, 77, 121 могут перестать ходить с 1 июля

Новости
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Новому перевозчику на многострадальных автобусных маршрутах №33, 77, 121 - компании «Транс-Лайн» - отказано в лицензии на перевозку пассажиров.

Ранее «Политсибру» уже освещал процесс передачи маршрутов новому перевозчику – компании «Транс-Лайн», сопровождавшийся скандалами и судебными разбирательствами. И вот, сегодня Южно-Сибирское межрегиональное управление автодорожного надзора отказало «Транс-Лайну» в лицензии на перевозку пассажиров за то, что компания не предоставила копию договора с медицинским учреждением, которое должно проводить медосмотр водителей.

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Таким образом, существует риск, что в понедельник автобусы №33, 77, 121 могут не выйти на маршрут. Как сообщает пресс-служба мэрии, маршруты снова будут распределять без проведения публичного конкурса.

Автор: Политсиб.ру