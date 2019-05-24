Неожиданный поворот: автобусы №33, 77, 121 могут перестать ходить с 1 июля

Новости 29.06.2019 8:15 215

Новому перевозчику на многострадальных автобусных маршрутах №33, 77, 121 - компании «Транс-Лайн» - отказано в лицензии на перевозку пассажиров.

Ранее «Политсибру» уже освещал процесс передачи маршрутов новому перевозчику – компании «Транс-Лайн», сопровождавшийся скандалами и судебными разбирательствами. И вот, сегодня Южно-Сибирское межрегиональное управление автодорожного надзора отказало «Транс-Лайну» в лицензии на перевозку пассажиров за то, что компания не предоставила копию договора с медицинским учреждением, которое должно проводить медосмотр водителей.

Стало известно, кому отошли три спорных автобусных маршрута в Барнауле Новости 24.05.2019 13:05 Конкурс был "переигран" по настоянию УФАС 1067

Таким образом, существует риск, что в понедельник автобусы №33, 77, 121 могут не выйти на маршрут. Как сообщает пресс-служба мэрии, маршруты снова будут распределять без проведения публичного конкурса.