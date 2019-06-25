Полпред президента похвалил Алтайский край за выполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Новости 28.06.2019 17:55 143

Полпред президента России на территории Сибирского федерального округа Сергей Меняйло высоко оценил оперативную работу Алтайского края в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заявление было озвучено в ходе совместного заседания Совета при полпреде, пишет сайт регионального правительства.

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Меняйло напомнил, что в рамках нацпроекта было дано распоряжение заключить все контракты до 1 июня. С данным требованием справились только Алтайский край и Томская область. В пяти других регионах со сроками затянули.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы выполнения нацпроектов «Наука», «Экология», «Демография», «Образование». На июль-август запланированы совещания по нацпроектам «Жилье и городская среда», «Международная кооперация и экспорт».