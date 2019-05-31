Минстрой Алтайского края будет разрывать соглашения с регоператорами за плохую работу

Новости 28.06.2019 18:30 316

Вопрос взаимодействия и обязанностей муниципальных властей и регоператоров снова подняли краевые власти на совещании в Рубцовске. Сообщает сайт регионального минстроя.

Участие в разговоре принимали региональный министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, депутат АКЗС Всеволод Кондратьев, глава Рубцовска Дмитрий Фельдман, представитель регоператора по Рубцовской зоне ООО «ВторГеоРесурс» Сергей Почуев, а также главы районов и сельсоветов и представитель ОНФ.

Иван Гилев отметил необходимость выстраивания системной работы всех ответственных. Он также отметил, что местным властям и регоператору нужно уметь находить способы прийти к взаимопониманию.

Представитель регоператора сообщил министру, что на сегодняшний день реформой ТКО охвачено 72 пункта Рубцовской зоны, это более 230 тысяч человек или 68 % от общего числа жителей.

Следует заметить, что такая статистика примерно во всем крае. Охват населения, по данным на 30 мая, составляет 76%. Другими словами, работой регоператоров охвачены 243 населенных пункта по Алтайскому краю, и лишь в 80 из них вывоз мусора не осуществлялся ранее.

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Во время заседания фракции «Единая Россия», проходившем в мае на площадке АКЗС, парламентарий Сергей Приб напомнил Гилеву, что в крае более 1,6 тысяч населенных пунктов и регоператоров уже давно нужно отправить работать в неохваченные населенные пункты. Кроме того, поднималась проблема дефицита мусорных контейнеров.

Это подтвердилось в Рубцовске. Рабочая группа отметила неудовлетворительное состояние контейнерных площадок.

«В законе четко сказано, что регоператор несет ответственность с момента погрузки твердых коммунальных отходов в мусоровоз, и он должен убирать зону погрузки, то есть то, что выпало во время этого процесса. Содержать в надлежащем состоянии саму мусорную площадку обязаны органы местного самоуправления, либо собственники земельного участка, например, управляющие компании. К сожалению эта проблема повсеместна. Сегодня, в качестве положительного примера хорошо выстроенной работы в данном направлении пока можно привести только Барнаул», - рассказала Татьяна Агаркова, начальник сектора ТКО Минстроя региона.

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев напомнил собравшимся о задачах, которая поставила перед регионами федеральная власть.

«Задача, поставленная федеральной властью – выстроить работу следующим образом: за организацию вывоза, обработки и захоронения отходов отвечает одна организация, которая должна работать в точном соответствии с графиками, территориальной схемой и по утвержденным тарифам. Нарушения этого условия со стороны регоператоров могут привести к расторжению с ним соглашения, но при этом надо понимать, что и у муниципальных властей также есть обязанности, которые они должны выполнять. Еще раз напомню, что необходимо выстраивать системную работу всех ответственных, в том числе, договариваться органам власти и регоператорам», - подчеркнул Иван Гилев.

Татьяна Агаркова также отметила, что нарушения, которые были выявлены, оформят в рамках всех процедур и направят для дальнейшей работы руководству регоператора и в администрацию Рубцовска.