Алтайскому краю не хватает 40 млрд рублей на капремонт

Новости 28.06.2019 17:20 172

Общее финансовое обеспечение мероприятий по капремонту в Алтайском крае Минстрой России оценил в 52,6%. Об этом, как сообщили, заявил глава региона Виктор Томенко на заседании совета при полпреде РФ по СФО, на котором были рассмотрены вопросы реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Программа по капремонту в Алтайском крае началась в 2014 году. В планах – ремонт 8631 многоквартирного дома (24,7 миллиона квадратных метров), где живут более 931 тысячи человек. Программа разработана на 30-летний период, до 2043 года. Общая прогнозная стоимость превышает 82 миллиарда рублей.

«Если мы такими темпами продолжим собирать плату за капремонт в том размере, который сейчас установлен, с привычным объемом ее индексации, то к 2043 году соберем примерно половину», – сказал Томенко.

По его словам, удваивать размер взноса – это не выход, поэтому остается только увеличить софинансирование из бюджета края, однако данную меру необходимо согласовать с федеральным центром, в частности Минфином России.

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На 2019 год размер ежемесячного взноса составляет 5,97 рубля за кв. м (в среднем по РФ – 6,76 рубля), его размер регулярно повышался на 5 - 6% в год. С начала реализации программы собрано 3,8 млрд рублей. (по состоянию на 1 июня 2019 года).

Всего за время действия региональной программы (с 2014 года) работы выполнены на 1454 объектах (6 млн кв. м). В 2018 году работы выполнены в 475 домах на общую сумму 1,3 млрд рублей.

На текущий год запланирован капремонт более 330 домов на сумму 1,2 млрд рублей. Из них, по данным на 28 июня, отремонтировано 79 домов.

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«Ежегодно проводится актуализация программы в целях обеспечения ее финансовой устойчивости. Как правило, из нее исключаются многоквартирные дома, признанные в установленном порядке в течение года аварийными, а также дома, в которых менее пяти квартир. В 2019 году исключено 145 таких домов», – сообщил Виктор Томенко.

Также он предложил откладывать капремонт, если уровень платежной дисциплины собственников составляет менее 65% освобождать регоператора от уплаты государственной пошлины при подаче иска в суд.