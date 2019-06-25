Министр транспорта Алтайского края ответил на вопросы жителей в Instagram

Новости 28.06.2019 16:20 160

В относительно новом формате между чиновниками и населением провел общение министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Руководитель министерства ответил на вопросы граждан в прямом эфире в профиле Минтранса в Instagram.

Редакция «Политсибру» сделала обзор ответов на самые интересные вопросы.

Ответ на заявление Виктора Томенко о нулевых показателях на дорогах к 2030 году

Министр сказал, что согласно нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны быть существенно сокращены социальные риски. Показатели по смертности на дорогах в Алтайском крае на 2018 год составили 10,3 человека на 100 тысячное население.

«В 2024 году этот показатель должен будет серьезно сократиться до уровня 3,7 человека на 100 тысячное население. Для этого будет проводиться работа по техническому оснащению. Это и изменение в светофорном регулировании и многое другое. Кроме того уже сейчас проводится работа по взаимодействию с министерствами здравоохранения и образования. Пострадавшим на дорогах, со временем будет оказываться более качественная помощь. Что касается Минобра, то населению уже с малого возраста необходимо прививать культуру безопасного поведения на дорогах», - рассказал Дементьев.

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О пробках в Барнауле

Комментируя проблемы пробок на дорогах, министр отметил, что трудности испытывают практически все города России. Что касается Барнаула, то, по словам чиновника, та архитектурная застройка города, которая была разработана еще в советские времена, основывалась на Госплане, где было прописано количество транспортных средств, которые будут созданы.

«Однако, времена изменились и транспорта в городе стало гораздо больше и его количество не сокращается. Сейчас нельзя быть уверенными, что ситуацию можно будет исправить на сто процентов, но какие-то меры проводятся. Это, в частности, и изменение светофорного регулирования, и расширение перекрестков проезжих частей», - сказал он.

В то же время, Александр Дементьев отметил необходимость популяризации общественного транспорта. По его словам, этого нужно добиваться через улучшение уровня его комфорта для населения.

Мост на Новом рынке

Министру также задали вопрос об увеличении числа полос на мосту, расположенном в районе Нового рынка. Дементьев сказал, что в городской администрации уже подготовлена проектно-сметная документация по данному проекту.

«Там рассматриваются варианты изменения потоков движения для пропускной способности при разных обстоятельствах ремонта. В этом году также завершается проектирование переезда через реку Обь с нашего совмещенного моста. Надо понимать, что в случае закрытия этих двух артерий ситуация с проходимостью транспорта может привести с транспортному коллапсу», - объяснил министр.

О работе с Томенко

Александру Дементьеву задали вопрос о том, как складываются его рабочие отношения с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Министр признал, что глава региона является жестким и очень требовательным руководителем.

«Это хорошо, что он такой. Его подход к работе позволяет все лучше работать. Те задачи, которые он ставит, всегда четко сформулированы. И такие же четкие ответы он хочет услышать и от своих подчиненных», - поведал министр.

В завершение эфира Александр Дементьев признался, что опыт общения в таком формате для него был непривычным, но дал понять, что при наличии определенного общественного запроса на связь он будет выходить чаще.